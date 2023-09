POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Ohne Führerschein dafür mit Alkohol im Auto unterwegs

Illingen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit derzeit unklaren Hergang ist es am Freitagmorgen gegen 06.30 Uhr auf der Bundesstraße 10 bei Illingen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 43-jähriger Renault-Fahrer, ebenso wie ein 56-jähriger Opel-Fahrer, die Bundesstraße 10 von Stuttgart kommend in Richtung Illingen. An einer Ampel im Kreuzungsbereich zur ...

mehr