Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und dem Polizeipräsidium Pforzheim (PF) Pforzheim - Mann mit Beil attackiert

Pforzheim (ots)

Nachdem am Samstagmittag östlich der Eisinger Landstraße ein Mann mit einem Beil attackiert worden ist, wurde ein Mann vorläufig festgenommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr im Bereich der Eisinger Landstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei soll einer der Männer ein Beil mit sich geführt haben und mit diesem dem Geschädigten im Kopfbereich leichtere Verletzungen zugefügt haben. Im Anschluss entfernte sich der Mann mit dem Beil und begab sich in ein in unmittelbarer Nähe stehendes Wohnmobil. Dort schloss sich der Mann ein und verweigerte jegliche Kontaktaufnahme mit der Polizei. Durch zwischenzeitlich verständigte Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnte der 53-jährige Tatverdächtige am frühen Abend vorläufig festgenommen werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und wird am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung des Kraftfahrzeuges und der Person konnten, neben der Axt, keine weiteren gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden. Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Neben Polizei waren vorsorglich Rettungswägen und ein Notarzt eingesetzt.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell