Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Brände in Pforzheim; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Zu mehreren Bränden in der Pforzheimer Südstadt ist am frühen Freitagmorgen gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet gegen 01:25 Uhr in der Holzgartenstraße aus bislang ungeklärter Ursache eine Couchgarnitur in Brand. Die Flammen griffen in der Folge auf ein Mehrfamilienhaus über und beschädigten ein Fenster sowie die Hausfassade. Einer eilig an der Unfallstelle eingetroffenen Streifenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Süd sowie Anwohnern gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen.

Nur wenige Minuten später, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Pflügerstraße zu einem weiteren Brandgeschehen. Dort wurde der Inhalt einer Papiermülltonne vor einem Hauseingang verteilt und in Brand gesetzt. Auch hier konnte durch Löscharbeiten der Feuerwehr und Polizei ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert werden. Der Gesamtsachschaden wird derzeit mit mehreren tausend Euro beziffert. Personen wurden in beiden Fällen nicht verletzt.

Aufgrund der Gesamtumstände muss in beiden Fällen von mutwilliger Brandlegung ausgegangen werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell