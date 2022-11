Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti

Altenburg (ots)

Nobitz: Heute morgen (28.11.2022) stellten Polizeibeamte mehrere Graffitis fest. In der Jückelberger Straße beschmierten unbekannte Täter ein Buswartehäuschen mit schwarzem Eddingstift und verursachten so Sachschaden. Weiterhin wurde festgestellt, dass in der Ortslage Wolperndorf ein Gasverteiler mit verschiedenen Sprühfarben beschmiert wurden. Die Altenburger Polizei leitete in beiden Fällen die Ermittlungen dazu ein.

