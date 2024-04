Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, A81, Lkr. Konstanz) Witterungsbedingte Unfälle aufgrund Regen und Glätte - Auto überschlägt sich (18.04.2024)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

In den Nachmittags- und frühen Abendstunden ist es am Donnerstag auf der Autobahn 81 zu mehreren witterungsbedingten Unfällen gekommen. Aufgrund Kälte und einsetzendem starken Niederschlag rutschten einige Autofahrer in die Schutzplanken. Dabei blieb es, bis auf einen Unfall, bei Blechschäden.

Gegen 20 Uhr war ein 78-jähriger VW-Fahrer in Richtung Singen unterwegs. Auf der nassen Fahrbahn verlor er auf Höhe Mühlhausen-Ehingen die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. In der Folge durchbrach der VW einen Wildschutzzaun und überschlug sich, ehe er schließlich am Waldrand auf dem Dach liegen blieb. Ersthelfer befreiten den 78-Jährigen und seine 83 Jahre alte Beifahrerin aus dem demolierten Auto. Ein Rettungswagen brachte die glücklicherweise nur leicht Verletzten in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um den nicht mehr fahrbereiten Wagen, an dem Blechschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell