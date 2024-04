POL-DA: Lampertheim: Autoaufbrecher erbeuten Geld

Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf (ots) - Am Donnerstag (18.04.) ereignete sich gegen 23:10 Uhr auf der L3108 zwischen den Ortsteilen Schöllenbach und Hetzbach ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Ein junger Odenwälder Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Mitsubishi die L3108 in Fahrtrichtung Hetzbach. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam er in Folge unangepasster Geschwindigkeit im Ausgang einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem Autofahrer ...

mehr