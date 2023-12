POL-HB: Nr.: 0758 --Überfall auf Supermarkt

Polizei Bremen

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Hermann-Fortmann-Straße Zeit: 29.12.2023, 20:00 Uhr

Drei unbekannte Täter überfielen am Freitagabend einen Supermarkt in Vegesack, bedrohten Angestellte und Kunden mit Messern, erbeuteten Bargeld und flüchteten. Einsatzkräfte nahmen einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Gegen 20:00 Uhr betraten die drei mit Messern bewaffneten drei Räuber den Supermarkt in der Hermann-Fortmann-Straße, bedrohten damit einen 30 Jahre alten Mitarbeiter und forderten ihn auf, die Kasse zu öffnen. Einer der Täter schlug währenddessen einen Kunden mit einem Schlagstock auf den Kopf. Der 56 Jahre alte Mann wurde dadurch leicht verletzt. Im weiteren Verlauf griff einer der Räuber in die Kasse und alle drei flüchteten in Richtung Grohner Bergstraße. Der 30 Jahre alte Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und hielt, gemeinsam mit zwei Zeugen, einen 16-Jährigen in der Nähe des Supermarktes fest. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch zu den beiden anderen Räubern, dauern an.

Die drei Täter wurden wie folgt beschrieben: Der erste war etwa 185 cm groß, schlank, ca. 25 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die anderen beiden waren jünger, etwa 16 bis 19 Jahre alt, ebenfalls dunkel gekleidet und maskiert. Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich daraufhin, sich in solchen Situationen nicht selbst in Gefahr zu bringen, insbesondere, wenn Täter bewaffnet sind. Das Verhalten des Mitarbeiters war sehr mutig. Gefordert ist jedoch kein Heldentum. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und wählen sie umgehend den kostenlosen Notruf 110 der Polizei.

