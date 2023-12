POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat beschädigt

Schwerte (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (16.12.2023) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Graf-Diederich-Straße in Schwerte eingebrochen. Gegen 13.30 Uhr konnten Nachbarn zwei bislang unbekannte Personen im Garten des Hauses beobachten und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen konnten die Beamten zwar keine Personen mehr vorfinden, jedoch ein offen stehendes Fenster im Erdgeschoss. Nach ersten ...

