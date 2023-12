POL-HB: Nr.: 0755--Vermisste tot aufgefunden

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Bahrsplate Zeit: 25.12.2023 Unbekannte zerkratzten und beschmierten Metallplatten einer KZ-Gedenkstätte in Blumenthal. Die Polizei sucht Zeugen. Am Dienstagmorgen wurden die Beschädigungen am Polizeirevier Blumenthal angezeigt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte an der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Bahrsplate fest, dass Metallplatten zerkratzt ...

mehr