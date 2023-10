Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Einbruchsdiebstahl

Kippenheim (ots)

Zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl kam es am Mittwochmorgen in der Blumenstraße in Kippenheim. Bislang Unbekannte gelangten hierbei durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung. In Abwesenheit der Wohnungsinhaberin wurde aus einer Handtasche das darin befindliche Bargeld entwendet. Anschließend verließ der oder die Täter die Wohnung vermutlich durch die Haustüre. Die weiteren Ermittlungen werden durch Beamte des Polizeipostens Ettenheim geführt.

