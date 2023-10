Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Raub in Haft

Offenburg (ots)

Nach einem besonders schweren Raub in einer Tankstelle in der Schutterwälder Straße und der anschließenden Flucht, wurde gegen einen 37-Jährigen Tatverdächtigen nun Haftbefehl erlassen. Am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr soll der Mann die Tankstelle aufgesucht und zunächst etwas zu Essen ausgesucht haben. Statt das Sandwich zu bezahlen, soll der Tatverdächtige den Angestellten mit einem Messer bedroht, das Brot an sich genommen und geflohen sein. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nur wenige Minuten später im Bereich der Messe angetroffen werden. Weil er hier mit dem Messer in der Hand den eingesetzten Polizeikräften gegenüberstand und dieses nicht weglegte, musste Pfefferspray angewandt werden, wodurch schließlich die Festnahme gelang. Der spanische 37-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg noch am Mittwoch der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Diese folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

