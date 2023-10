Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kind kollidiert mit Fußgängerin

Baden-Baden (ots)

Eine siebenjährige Fahrradfahrerin kollidierte am Mittwochnachmittag mit einer Passantin. Das Kind war mit seinem Vater unterwegs und befuhr gegen 14:00 Uhr den Fußgängerweg entlang des Entenweihers in der Hector-Berlioz-Anlage. Gemäß Zeugenaussagen soll die 7-Jährige noch geklingelt, anschließend jedoch ungebremst in eine 70-jährige Passantin gefahren sein. Durch den Unfall stürzte die 70-Jährige und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Kind erlitt nach aktuellem Stand keine Verletzungen.

/je

