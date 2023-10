Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Abbiegeunfall gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sind nach einem Unfall am Mittwochmorgen an der Kreuzung der verlängerten Moltkestraße zur Straße "Scheerbünd" auf der Suche nach Zeugen. Ein 54 Jahre alter Hyundai-Fahrer ist dort kurz nach 7:30 Uhr bei einem Abbiegevorgang mit dem Kleinkraftrad einer 16-Jährigen kollidiert. Der Unfallhergang ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Während an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 1.000 Euro bilanziert wurde, blieben die beiden Fahrer/Fahrerin unverletzt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei den ermittelnden Beamten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell