Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Während eines halbstündlichen Zeitraums hat am Dienstagabend ein Unbekannter einen Pkw in der Springerstraße zerkratzt und Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro angerichtet. Der Besitzer des Wagens hatte diesen gegen 21.50 Uhr zum Ausladen auf der Straße abgestellt. Eine knappe halbe Stunde später stellte er einen tiefen Kratzer auf der gesamten linken Fahrzeugseite fest. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Fleischwangen

Alkoholisiert mit Verkehrszeichen kollidiert

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 39-jährige Autofahrerin rechnen, die am Dienstag kurz vor Mitternacht auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Fleischwangen und Guggenhausen mit zwei Verkehrszeichen kollidiert ist. Weil sie eigenen Angaben zufolge einem Tier ausgewichen ist, verlor die 39-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen die Schilder. Den Unfall, bei der an ihrem Auto Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden war, meldete sie erst von zuhause aus. Bei der nachträglichen Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei der Frau deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Frau musste in einer Klinik Blut abgeben und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ihren Führerschein behielten die Beamten ein.

Wilhelmsdorf

Paar muss mit Konsequenzen rechnen

Auf dem Parkplatz eines Discounters hat die Polizei nach einem Hinweis eines Zeugen am Dienstag gegen 18.15 Uhr das Fahrzeug eines Pärchens kontrolliert. Das Duo machte widersprüchliche Angaben dazu, wer mit dem Pkw gefahren ist. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 55-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da den Beamten bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug und ein Vortest bei der Frau zudem auf Drogen anschlug, mussten sowohl der Mann als auch die Frau Blut in einer Klinik abgeben. Die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft dauern derzeit an. In Abhängigkeit des Ergebnisses müssen sowohl der Mann als auch die Frau mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Wangen

Landwirtschaftliches Gespann landet im Graben

Weil er eigenen Angaben zufolge einem Entgegenkommenden ausgewichen ist, ist am Dienstag kurz nach 11 Uhr ein 37-Jähriger mit seinem Traktor-Gespann auf der K 8002 bei Primisweiler in den Graben gefahren und teilweise umgekippt. Der 37-Jährige war mit seinem Fendt und einem Anhänger von Geiselharz kommend in Richtung Primisweiler unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf seiner Straßenseite entgegenkam. Der 37-Jährige wich aus, um eine Kollision zu verhindern, und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte der beladene Anhänger nach rechts weg und brachte die Zugmaschine ebenfalls in Schräglage. Während der Bergung durch ein Spezialunternehmen, bei der auch die Freiwillige Feuerwehr wegen auslaufender Betriebsstoffe beteiligt war, war die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt.

Kißlegg

Im Schneckentempo unterwegs - Fahrer alkoholisiert

Über 1,1 Promille Alkohol hatte ein 33 Jahre alter Autofahrer intus, der einer Polizeistreife am Mittwoch kurz nach 2 Uhr bei Kißlegg aufgefallen ist. Die Beamten stoppten den Mann, weil dieser in äußerst langsamem Tempo unterwegs war und Schlangenlinien fuhr. Der aus dem Ausland kommende Mann musste in einer Klinik Blut abgeben und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Polizisten.

Leutkirch

Unfall beim Abbiegen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 11 Uhr bei Zollhaus gefordert. Eine 69 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte von Leutkirch kommend in Richtung Isny auf die L 319 einbiegen. Dabei übersah sie den Audi eines entgegenkommenden 50-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision wurden die beiden Fahrzeuge gegen einen Suzuki und einen Daimler geschleudert, deren Fahrer an der Einmündung warteten. Die 69-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 50-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik, der 50-Jährige musste vor Ort nicht medizinisch versorgt werden. Alle vier beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Unbekannter klaut Einkaufstasche

Eine Stofftasche, in der sich ein Geldbeutel befand, hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag gegen 14.30 Uhr vor einem Supermarkt bei den Bahnhofsarkaden gestohlen. Die Besitzerin hatte den Beutel am Einkaufswagen eingehängt und dort vergessen. Als sie kurze Zeit später zu den Einkaufswägen zurückkehrte, war die Tasche nicht mehr da. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell