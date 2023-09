Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Café-Scheibe mit Stein eingeworfen

Mit einem rund 2 kg schweren Stein haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheibe eines Cafés in der Fußgängerzone im Bereich Adenauerplatz eingeworfen. Der hierbei entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Anwohnern und etwaigen anderen Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Diesel aus Bau-Tankstelle abgeschlaucht

Rund einhundert Liter Diesel haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen aus einer Tankstelle für Baustellenfahrzeuge am Ortseingang Senglingen abgeschlaucht. Die Täter verschafften sich unbefugt Zugang zu dem Gelände, auf dem derzeit Baumaterialien gelagert sind, und brachen den Tank auf. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Kressbronn am Bodensee

E-Bikes gestohlen

Auf zwei E-Bikes haben es Fahrraddiebe am Sonntagabend zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr im Bereich des Yachthafens abgesehen. Auch die Tatsache, dass die beiden Räder der Marke "iSY" mit einem Fahrradschloss an dem Fahrradständer eines Restaurants angeschlossen waren, hielt die Täter offensichtlich nicht auf. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf insgesamt rund 5.600 Euro. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise zu den Unbekannten unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Langenargen

Mann randaliert in Unterkunft

Weil er in einer Unterkunft in der Unteren Seestraße randaliert hat, sorgte ein 29-Jähriger am Sonntagabend für einen Polizeieinsatz. Mehrere Passanten hatten sich bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass der Mann laut herumschreien und mit einer Holzlatte sein Inventar beschädigen würde. Aufgrund seines Ausnahmezustandes wurde der Mann von den hinzugerufenen Beamten in Gewahrsam genommen. Er musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Inwieweit an dem Mobiliar ein Sachschaden entstanden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Überlingen

Sachbeschädigung an Realschule

Offensichtlich mutwillig haben Unbekannte am Montagabend an der Realschule in der Rauensteinstraße eine Fensterscheibe eingeschlagen. Während die Höhe des entstandenen Sachschadens noch unklar ist, hat das Polizeirevier Überlingen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter werden unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

Unteruhldingen / Meersburg

Kriminalpolizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 55 Jahre alten Mann. Wie eine Zeugin berichtet, soll sich dieser am Montagnachmittag am Bodenseeufer zwischen Unteruhldingen und Meersburg entkleidet und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Nachdem die Frau den 55-Jährigen bei seiner Tat bemerkt hatte, verständigte sie die Polizei. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Salem

Spiegel an Vespa abmontiert und gestohlen

Beide Rückspiegel einer Vespa hat am Samstagnachmittag ein Unbekannter abmontiert und gestohlen. Der Roller war zwischen 13.15 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Schlosssees in der Schlossseeallee abgestellt. Weil an dem Tag reger Besucherverkehr herrschte, erhofft sich der Polizeiposten Salem, dass möglicherweise Passanten auf den Unbekannten bei seiner Tat aufmerksam geworden sind. Entsprechende Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07553/82690 entgegen.

