Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter kollidiert mit Leitplanke - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist am Montag gegen 23.20 Uhr auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Süd und Ravensburg-Nord kurz vor dem Wernerhoftunnel gegen die Mittelleitplanke geprallt. In der Folge soll der Unbekannte auf den Standstreifen gefahren und den Schaden an seinem weißen Transportfahrzeug begutachtet haben. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den Unfallverursacher, der an der Schutzplanke einen Schaden von rund 1.500 Euro verursacht hatte, nicht mehr antreffen. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Baindt

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz an der L 284 beim Kreisverkehr zwischen der Anschlussstelle B 30 und Riedsenn ist am Samstag ein VW Polo von einem Unbekannten angefahren worden. Offenbar prallte der unbekannte Fahrzeuglenker zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr beim Ausparken mit einer Anhängekupplung gegen die vordere linke Fahrzeugseite des VW. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Kißlegg

Unbekannter versucht Baustellencontainer aufzubrechen

Am vergangenen Wochenende hat ein bislang unbekannter Täter versucht, einen Baustellencontainer in der Bahnhofstraße/Ecke Parkstraße aufzubrechen. Der Unbekannte machte sich mit einem Hebelwerkzeug an der Tür zu schaffen und beschädigte diese dabei erheblich. Ohne in das Innere des Containers zu gelangen, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab. Der Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Leutkirch

Vier Verletzte bei Unfall in Spaßbad

Bei einem Unfall in einem Vergnügungsbad bei Leutkirch sind am Montag kurz nach 19 Uhr zwei Erwachsene und zwei Kinder verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge nutzten die Beteiligten eine Reifenrutsche. Zunächst rutschte eine 39-Jährige zusammen mit ihrem 8-jährigen Sohn zusammen auf einem Reifen. Danach folgte eine 58 Jahre alte Frau mit einem 10-jährigen Jungen. Am Ende der Rutsche stießen die vier Personen mit ihren Reifen zusammen und wurden teils schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen und die Buben in umliegende Krankenhäuser. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen und prüft derzeit, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Leutkirch

E-Scooter-Fahrer übersehen - Unfall

Leicht verletzt wurde ein 22 Jahre alter E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 13 Uhr in der Zeppelinstraße. Ein 29-jähriger VW-Fahrer übersah den Mann auf seinem Roller, der sich im Kreisverkehr auf Höhe der Sudetenstraße befand. Beim Einfahren in den Kreisel kollidierte der 29-Jährige mit dem Scooter-Fahrer, der in der Folge stürzte. Während am VW kein erkennbarer Schaden entstand, war der E-Scooter nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell