POL-FR: Schwörstadt: Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit einem Mercedes befuhr am Sonntag, 25.09.2022, gegen 16.30 Uhr, ein 31 Jahre alter Mann die K 6353 von Dossenbach kommend in Fahrtrichtung Schopfheim. Nach einer Rechtskurve kam er mit dem Fahrzeug ins Schleudern, zuerst nach rechts in den Grünstreifen und anschließend nach links. Dabei überfuhr er eine Böschung und das Auto überschlug sich. In einem angrenzenden Acker kam er auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 25000 Euro. Nachdem Atemalkohol bei dem Fahrer festgestellt werden konnte, wurde ein Alcomatentest durchgeführt, der einen Wert von rund einem Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

md/ma

