Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht in Parkhaus

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ist am Montagvormittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer davongefahren, nachdem er in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße einen geparkten Skoda gestreift hat. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Personen, die den Unfall, der sich zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr ereignet hat, beobachtet haben, werden als Zeugen gesucht. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Ostrach

Trotz Fahrverbot mit Pkw unterwegs

Mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 25-Jähriger rechnen, der am Dienstagmorgen gegen 1.15 Uhr mit seinem Auto in der Hauptstraße unterwegs gewesen ist. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau hatten den Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei schnell aufflog, dass gegen diesen derzeit ein einmonatiges Fahrverbot aufgrund eines anderen Verkehrsverstoßes besteht. Seinen Wagen musste der 25-Jährige stehen lassen.

