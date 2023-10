POL-OG: Offenburg, Zunsweier - Streit eskaliert

Rastatt (ots) - Der gute Geruchssinn einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt wurde am Samstagnachmittag einem 43-jährigen vermeintlichen Betäubungsmittelproduzent in Rastatt zum Verhängnis. Die beiden Beamten stellten während ihrer Streifenfahrt in der Rastatter Innenstadt starken Marihuana-Geruch fest. Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses konnten nach kurzer Suche mehrere Cannabispflanzen ...

mehr