POL-KA: (KA) Bretten - Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B35 bei Bretten

Karlsruhe (ots) - Am Dienstagabend zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria in Bretten ein. Die Einbrecher verschafften sich vermutlich über ein gekipptes Fenster Zutritt in das Restaurant in der Pforzheimer Straße. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schubladen und nahmen Bargeld an sich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07252-50460 mit dem ...

