POL-KA: (KA) Ettlingen - Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung am Stadtbahnhof Ettlingen

Karlsruhe (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstagabend am Bahnhof Ettlingen Stadt, bei der ein 31-jähriger Mann verletzt wurde, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Passanten meldeten der Polizei gegen 21:00 Uhr eine verletzte Person am Stadtbahnhof, die offenbar von mehreren Unbekannten angegriffen worden war. Die bislang unbekannten Täter hätten auf den 31-Jährigen eingeschlagen und ihn mit Stühlen beworfen. Anschließend seien die Angreifer zu Fuß in Richtung Albgaubad geflüchtet. Dabei ließen sie einen Rollstuhl am Bahnhof zurück, den sie zuvor offenbar entwendet hatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen, soll es sich bei Tatverdächtigen um sechs bis sieben Jugendliche oder junge Erwachsene gehandelt haben.

Der 31-jährige Verletzte wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde eine Polizeistreife im Horbachpark auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam und wollte diese einer Kontrolle unterziehen. Beim Erblicken der Beamten flüchteten die Jugendlichen jedoch. Ein Polizeibeamter verfolgte daraufhin einen 14-Jährigen in die Straße am Ferning, wo eine weitere Polizeistreife den jungen Mann stoppen wollte. Der Flüchtige reagierte jedoch nicht auf die Ansprache der Polizeibeamten und schlug einem der Beamten im Vorbeirennen derart ins Gesicht, dass dieser verletzt wurde und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Kurz darauf gelang es den Polizisten den Jugendlichen einzuholen und festzunehmen. Er wurde zunächst zum Polizeirevier Ettlingen gebracht und dort nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten überstellt.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie den bislang unbekannten Mittätern des 14-Jährigen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

