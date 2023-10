Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau , Ramsbach - Drei Verdächtige nach Einbruch kontrolliert, Polizei sucht Zeugen zu weiteren Einbrüchen

Oppenau (ots)

Nach einem Einbruch in der Nacht auf Mittwoch in einen leerstehenden Kindergarten in der Schulstraße, sind im Zuge einer eingeleiteten Fahndung, drei Verdächtige ins Visier der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch geraten. Gegen die jungen Männer im Alter von 16, 18 und 22 Jahren liegen verschiedene Verdachtsmomente vor, die von den Ermittlern aber noch verfestigt werden müssen. Hierzu werden auch Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Ob etwas aus dem Kindergarten gestohlen wurde, bedarf noch der weiteren Abklärung. Fest steht allerdings, dass in dem leerstehenden Gebäude ein Böller gezündet und hierdurch ein noch aktiver Rauchmelder ausgelöst wurde. Bei der Kontrolle des Trios konnte unter anderem ein Böller sichergestellt werden. Bereits seit Donnerstag (5. Oktober) sind die Ermittler des Polizeipostens Oppenau mit verschiedenen Einbrüchen beschäftigt. In den bisher sechs bekannten Fällen haben es die Ganoven hauptsächlich auf Bargeld abgesehen. Der durch die Einbrüche angerichtete Sachschaden liegt jedoch bei einem Vielfachen im Vergleich zur erlangten Beute. So stiegen in der Nacht auf Freitag bislang Unbekannte in einen Betrieb in der Poststraße ein und entwendeten Bargeld. Zwischen Freitag und Montag war ein Kindergarten im "Dreikönigweg" das Objekt der Begierde von Einbrechern. Nach bisherigen Feststellungen wurde hierbei nichts gestohlen. In ein danebenliegendes Gemeindehaus wurde zwischen Sonntag und Dienstag gleich zwei Mal eingebrochen. Neben Bargeld fiel auch eine Musikbox in die Hände der Eindringlinge. Viel gravierender ist allerdings der hierbei verursachte Sachschaden. Neben einer Vielzahl demolierter Türen und Schränke richtete insbesondere das Versprühen eines Feuerlöschers ein Bild der Verwüstung an. Der Sachschaden im Gemeindehaus dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren. Ähnlich sah es bei einem Einbruch in der Nacht auf Dienstag in eine Gärtnerei im Moosweg aus. Der angerichtete Sachschaden lag mit etwa 20.000 Euro auch hier bei weitem über dem erbeuteten Bargeld von wenigen Hundert Euro. Inwieweit die Taten miteinander im Zusammenhang stehen und ob die kontrollierten Verdächtigen mit der Einbruchserie in Verbindung stehen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mögliche Zeugenhinweise würden die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Oppenau maßgeblich unterstützen. Verdächtige Beobachtungen werden unter der Telefonnummer: 07804 910883 erbeten.

/wo

