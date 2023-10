Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Zusammenstoß mit Fahrrad geflüchtet

Kehl (ots)

Beim Rückwärtsfahren eines Lastwagens aus einem Grundstück kam es am Mittwochmittag in Kehl in der Allensteinerstraße zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Der 26-jährige Radfahrer kam bei der Kollision zu Fall und zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Nachdem der Fahrer des LKW den Unfall bemerkte, soll er kurz angehalten und dessen Beifahrer sich bei dem 26-Jährigen entschuldigt haben. Im Anschluss fuhr der LKW, ohne sich weiter um den Verunfallten zu kümmern, in Richtung Graudenzer Straße weiter. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

/vo

