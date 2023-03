BPOLD-B: Mann entblößt sich in ICE

Berlin-Pankow (ots) - In der Nacht zu Sonntag nahm die Bundespolizei ein Ehepaar fest, das gemeinsam etwa 50 Meter Kupferkabel von einer Baustelle der DB AG entwendet hatte. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Gegen 04:30 Uhr beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei zwei Personen im Bereich Karow an den Gleisen. Die 28-jährige und der 33-jährige rumänische Staatsangehörige entfernten die Isolierung von ...

mehr