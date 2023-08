Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Wolfenbüttel vom 14.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

Unfall zwischen Motorradfahrer und zwei Rennradfahrern

K83, zwischen Werlaburgdorf und Altenrode, 13.08.2023, 18:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und zwei Rennradfahrern am Sonntagabend wurden drei Personen verletzt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 16-Jähriger mit seiner Yamaha die Kreisstraße 83 aus Altenrode kommend in Richtung Werlaburgdorf. In einer Rechtskurve verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Yamaha und kam zu Fall. Die Maschine schlitterte über den Asphalt auf zwei Rennradfahrer zu, die gerade die Kreisstraße in Richtung Altenrode befuhren. Die 51-Jährige und der 49-Jährige wurden von der Maschine erfasst und leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser zur medizinischen Behandlung verbracht. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Unfall im Wolfenbütteler Stadtgebiet

Wolfenbüttel, Goslarsche Straße / Kreuzung Bahnhofstraße, 13.08.2023, 16:25 Uhr

Drei Fahrzeuge sind bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Wolfenbüttel beschädigt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 80-Jährige mit Ihrem Hyundai die Bahnhofstraße in Richtung der Straße "Im Kalten Tale". Auf der Kreuzung Bahnhofstraße / Goslarsche Straße / Im Kalten Tale / Halchtersche Straße übersah sie die Vorfahrtberechtigte 32-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Skoda die Goslarsche Straße in Richtung Halchtersche Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Hyundai gegen einen VW-UP! geschleudert, der in der Straße im Kalten Tale wartete. Der Hyundai und der Skoda wurden bei dem Unfall derart beschädigt, dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell