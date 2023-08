Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 13. August 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Wesentlich zu tief ins Glas geschaut hatte der Fahrer eines Opel Astra in Wolfenbüttel. Als Beamte des örtlichen Polizeikommissariats diesen am Samstagnachmittag auf der Anton-Ulrich-Straße kontrollierten, stellten sie eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 52-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Der Alkoholsünder musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen lassen. Auf seinen Führerschein wird der in Wolfenbüttel lebende Mann wohl längere Zeit verzichten müssen. Dieser wurde noch vor Ort sichergestellt. Den Trunkenheitsfahrer erwartet neben den strafrechtlichen Konsequenzen nun auch ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug.

Auch der 53-jährige Fahrer eines VW Polo, welchen Beamte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel kontrollierten, hätte lieber die Finger vom Steuer lassen sollen. Bei diesem stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 0,74 Promille fest. Gegen den Wolfenbütteler wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro.

Fahrzeug beschädigt

Eine böse Überraschung erlebte die Halterin eines VW-Tiguan am Samstagmorgen. Als diese ihren fahrbaren Untersatz in Augenschein nahm, stellte sie fest, dass bislang unbekannte Täter die rechte Fahrzeugseite zerkratzt hatten. Die Lackbeschädigungen verliefen dabei vom vorderen Kotflügel bis zur hinteren Tür. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen am Fahrbahnrand des Röntgenwegs in Wolfenbüttel geparkt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Einbrecher hatten es auf Gaststätte abgesehen

Ein versuchter Einbruch mit erfolglosem Ausgang ereignete sich am frühen Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, in der Wolfenbütteler Innenstadt. Die Täter hatten dabei eine Gaststätte am Schloßplatz im Visier. Dabei hebelten sie ein Außenfenster der Lokalität auf. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Unbekannten jedoch von ihrem Vorhaben ab und stiegen nicht in die Räumlichkeiten der Gaststätte ein. Der am Fenster angerichtete Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel. 05331/933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell