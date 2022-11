POL-KI: 221122.2 Kiel: Vermisster wohlbehalten angetroffen (Folgemeldung zu 221122.1)

Preetz (ots) - Gestern Morgen kam es in Preetz zu einem schwerem Raub zum Nachteil einer 54-Jährigen. Die Tat fand in einer Wohnung in der Wakendorfer Straße statt. Die Kriminalpolizei Plön sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Am 16.11.2022 gegen 12:50 Uhr alarmierten Angehörige einer Geschädigten nach Raubtat die Polizei. Diverse Streifenwagen rückten in der Bereich ...

