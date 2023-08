Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 13.08.23

Peine (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 12.08.23 um 14:34 Uhr wurde in der Schäferstraße in Peine ein29jähriger auf einem Fahrrad angehalten und kontrolliert. Dabei wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Mann unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,62 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfallflucht

Am 12.08.23 zwischen 01:30 Uhr und 12:00 Uhr kam es in der Marktstraße in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Beschuldigten wurde ein geparkter VW Crafter vermutlich im Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Verkehrsunfall

Am 12.08.23 um 23:45 Uhr kam es auf der L475 zwischen Köchingen und Vallstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 52jähriger kam dort mit seinem Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

