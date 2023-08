POL-SZ: Berauschendes DFB Pokalspiel

Peine (ots) - Versuchter Einbruch Am 10.08.2023 zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Fleischerei in der Twete in Peine. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, die Tür zur Filiale aufzuhebeln. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Am 11.08.2023 gegen 15:25 Uhr kam ...

mehr