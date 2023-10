Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Falsche Gasableser treiben ihr Unwesen, Warnhinweise der Polizei

Hornberg (ots)

Falsche Gasableser haben am Freitagmittag eine Frau in der Reichenbacher Straße getäuscht und der gutgläubigen Bewohnerin Bargeld aus deren Geldbeutel gestohlen. Gegen 12:30 Uhr tauchten ein Mann und eine Frau an der Wohnungstür der Überrumpelten auf und gaben vor, den Gasstand ablesen zu wollen. Nachdem die Betrüger in die Wohnung gelassen wurden, sollen sie sich getrennt und in verschiedenen Räumen umgesehen haben. Nach etwa zehn Minuten seien die beiden dubiosen Gestalten mit mehreren Hundert Euro in der Tasche wieder verschwunden. Es soll sich um einen 30 bis 40 Jahre alten und circa 180 Zentimeter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren sowie einem Dreitagebart gehandelt haben. Er habe eine normale Statur gehabt und eine graue Jeans sowie eine marineblaue Jacke getragen. Die Frau wurde als Anfang 20 Jahre alt, schlank und etwa 160 Zentimeter groß beschrieben. Sie habe lange schwarze Haare gehabt und ebenfalls eine Jeans sowie eine schwarz/weiß karierte Jacke getragen. Den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Wolfach wurden in Hornberg noch zwei weitere Fälle des betrügerischen Duos gemeldet. Die Vorfälle müssen allerdings erst noch polizeilich aufgenommen werden. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07834 8357-0 erbeten. Ferner gibt die Polizei nachfolgende Verhaltenstipps:

- Lassen sie sich einen Ausweis des Ablesers vorlegen

- Vereinbaren sie einen neuen Termin, wenn sie sich unsicher sind und nehmen sie Kontakt zu ihrem Anbieter auf

- Leisten sie keine Unterschrift

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an.

- Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel.

- Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

/wo

