Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0754--Festnahmen nach Messerangriff--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bürgermeister-Smidt-Straße Zeit: 28.12.23, 18.45 Uhr

Ein 21 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Donnerstagabend in Bremen-Mitte mit einem Messer auf einen 25-Jährigen eingestochen zu haben. Dieser erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Die Polizei Bremen nahm den Angreifer und einen weiteren Verdächtigen fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die beiden untereinander bekannten Männer aus bisher noch nicht abschließend geklärten Gründen in der Bürgermeister-Smidt-Straße in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im weiteren Verlauf soll der 21-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass der 25-Jährige noch am Tatort verstarb. Nach kurzer Flucht stellte die Polizei im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen den 21-jährigen Tatverdächtigen und einen weiteren 24 Jahre alten Beteiligten. Der 21-Jährige hatte ebenfalls eine Stichverletzung erlitten, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 24-Jährige soll nach Zeugenaussagen am Tatort hinzueilenden Helfern, welche die Kontrahenten trennen wollten, mit einer Waffe gedroht und Reizgas eingesetzt haben. Haftgründe gegen beide werden aktuell geprüft. Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell