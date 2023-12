POL-HB: Nr. 0750 --Steine auf Straßenbahnschienen gelegt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 25.12.23, 20 Uhr Am Montagabend soll es in Huchting zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen sein. Bei der Prügelei sollen auch Schlagstöcke und ein Messer eingesetzt worden sein. Ein 19-Jähriger erlitt eine Stichverletzung. Die Polizei wurde gegen 20 Uhr über den Notruf an die Haltestelle Roland Center im Alten ...

