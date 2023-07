POL-HAM: Verkehrsunfallflucht an der Goethestraße

Hamm-Mitte (ots) - Ein geparkter Toyota wurde an der Neuen Bahnhofstraße am Freitag, 7. Juli, zwischen 17.20 Uhr und 18.20 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Auto hat Kratzer und Dellen an der vorderen Fahrerseite, der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr) Rückfragen ...

mehr