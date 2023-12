POL-HB: Nr.: 0749--Handtasche geraubt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Ost Zeit: 23.12. bis 24.12.23 Unbekannte Einbrecher drangen an Weihnachten im Schutz der Dämmerung und Nacht in vier Wohnhäuser in Hemelingen, Tenever und Arbergen ein. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps zum Einbruchsschutz. In der Nacht zum 24.12. schlugen Einbrecher die Terrassentür eines Reihenhauses an der Interlakener Straße in Tenever auf, ...

