Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0747--Einbrüche im Bremer Osten--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Ost Zeit: 23.12. bis 24.12.23

Unbekannte Einbrecher drangen an Weihnachten im Schutz der Dämmerung und Nacht in vier Wohnhäuser in Hemelingen, Tenever und Arbergen ein. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps zum Einbruchsschutz.

In der Nacht zum 24.12. schlugen Einbrecher die Terrassentür eines Reihenhauses an der Interlakener Straße in Tenever auf, durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen und flüchteten mit Schmuck, Uhren und einer teuren Jacke. In der Nacht versuchten Diebe auch in ein Haus in Hemelingen einzubrechen, scheiterten aber beim Aufhebeln der Wohnungstür. In der Eggestraße in Arbergen stiegen Eindringlinge in den Abendstunden des 24.12. in ein Wohnhaus und erbeuteten Wertsachen aus einer Geldkassette. Die Täter flüchteten durch den Garten. Einen Einbruchsversuch gab es abends ebenfalls in der Arnold-Heeren-Straße in Arbergen. Auch hier misslang das Aufbrechen der Haustür.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, erste Spuren gesichert und fragt: Wer hat in der Nacht zum 24.12. und in den Abend- und Nachtstunden des 24.12. im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

Die Polizei Bremen veröffentlicht seit November jede Woche eine Übersicht über die aktuellen Einbrüche in Bremen unter www.polizei.bremen.de. Die Karte zeigt, in welchen Gebieten in Wohnhäuser und Wohnungen eingebrochen wurde. Ziel des Präventionsprojektes ist es, jeden Einzelnen zu sensibilisieren und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, wo sie besonders aufmerksam sein sollen. Ganz wichtig: Bei verdächtigen Beobachtungen alarmieren Sie umgehend die Polizei über den kostenlosen Notruf 110.

Die Polizei rät noch mal zu Weihnachten: - Seien Sie achtsam im Wohnumfeld - Melden Sie auffällige Personen und Fahrzeuge umgehend an den kostenlosen Notruf 110 der Polizei - Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Nachbarschaft - Signalisieren Sie Anwesenheit! Lassen Sie ihr Haus bewohnt aussehen und nutzen bei Dunkelheit z.B. Lichtquellen auch in den oberen Etagen - Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung im Wohnumfeld! Bewegungsmelder im Gartenbereich sind wertvolle Hinweisgeber - Verstecken Sie keine Haus- oder Wohnungstürschlüssel im Außenbereich - Verschließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit alle Türen. Auch Fenster, Balkon- und Terrassentüren! - Nutzen Sie Rollläden nur zur Nachtzeit - Lassen Sie keine Aufsteighilfen, wie z.B. Leitern, Mülltonnen und Gartenmöbel, draußen stehen - Lassen Sie keine Weihnachtsgeschenke von außen sichtbar im Wohnbereich liegen

Für eine kostenlose, individuelle und produktneutrale Beratung steht das Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003 zur Verfügung. Weitere Infos zum Thema unter www.polizei-beratung.de und www.polizei.bremen.de.

