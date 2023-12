POL-HB: Nr.: 0744 --Fahndungserfolg: Geldwäscherin stellt sich der Polizei

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Auf der Brake Zeit: 20.12.2023, 15:20 Uhr In der Bahnhofsvorstadt stellten Zivilpolizisten am Mittwochnachmittag einen 23 Jahre alten Mann, der in einem gestohlenen Auto unterwegs war. Die Besitzerin hatte den Diebstahl einige Stunden zuvor an einer Wache angezeigt. Gegen 15:20 Uhr fiel den Polizisten der Mercedes in der Straße An der Brake auf, da dieser sehr ...

mehr