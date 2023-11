Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Ehering

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am 20.08.2023 gegen 23:15 Uhr stieg in Erfurt ein 68-Jähriger mit seiner Frau an der Haltestelle "Straße der Nationen" aus einer Straßenbahn aus. Hier wurde er von einem jungen Mann im gebrochenen, unverständlichen Deutsch angesprochen. Der junge Mann tastete den Geschädigten plötzlich am Körper ab und zog hierbei dem Geschädigten geschickt und unbemerkt den Ehering vom Finger. Bei dem Ring handelt es sich um einen Trauring aus dem Haus Rauschmayer, in Platin/Gelbgold mit Innengravur "E+L 24.06.2021" im Wert von 1019,-EUR. Der Täter war 16 bis 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß und hatte kurze Haare sowie einen dunklen Teint. Wem wurde der abgebildete Ring zum Kauf angeboten? Wem ist zur Tatzeit eine Person in der Straßenbahnhaltestelle aufgefallen und kann sachdienliche Angaben zu dieser machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-1156) unter Angabe der Vorgangsnummer 218017 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell