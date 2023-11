LPI-EF: Dreizehn Mal über die rote Ampel

Landkreis Sömmerda (ots) - Einen hohen Sachschaden richtete ein Randalierer auf dem Gelände eines Möbelhauses in Elxleben an. Der Unbekannte hatte seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen und zerschnitt zwei Werbebanner des Geschäfts. Nachdem er einen Schaden in Höhe von 4.000 Euro hinterlassen hatte, verschwand der Verursacher. Ein 58-Jähriger bemerkte die Zerstörung am Mittwoch zur Mittagszeit und informierte die Polizei. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

