Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: VW Golf touchiert und abgehauen; Straßenlaterne umgefahren und Hauswand beschädigt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Diebe stahlen Werkzeug und Kabel von Baustellen - Offenbach

(jm) Die Ermittlungsgruppe Offenbach hat derzeit Fälle von Baustellendiebstählen auf ihrem Tisch und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Wochenende (zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen) waren Diebe in der Gabelsbergerstraße in einen Rohbau eingedrungen. Hier nahmen sie Baumaterialien und im Außenbereich eine Kabeltrommel sowie einen Heizstrahler mit. In der Zeit zwischen Mittwoch (16 Uhr) und Montag (6.40 Uhr) waren Unbekannte in Bieber in der Adam-Marsch-Straße zugange. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Rohbau und gelangten über eine Treppe in den Keller. Anschließend hebelten sie eine Tür auf und stahlen zahlreiche Fußbodenheizungsverteilerkästen. In beiden Fällen wird der entstandene Schaden auf jeweils 200 Euro geschätzt. Die Ermittler bitten um Hinweise zu den Diebstählen unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Kompletträder entwendet: Polizei sucht Zeugen - Offenbach

(fg) Diebe erbeuteten am Montagmorgen mehrere Reifen samt Felgen im Wert von mehreren zehntausend Euro vom Gelände eines Autohauses in der Waldstraße (210er-Hausnummern). Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen 5.15 und 7 Uhr unbefugt Zutritt zum Gelände. Vermutlich wurden die Kompletträder mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise.

3. VW Golf touchiert und abgehauen - Obertshausen

(jm) In der Erzbergstraße sind am Montagmittag, gegen 12.35 Uhr, zwei Personenwagen zusammengestoßen. Die Unfallverursacherin, die in einer Mercedes C-Klasse unterwegs gewesen sein soll, hatte wohl die Einbahnstraße nicht beachtet. Sie war entgegen der Fahrtrichtung gefahren und touchierte dabei einen VW Golf, dessen 41 Jahre alter Fahrer in Richtung Schulstraße unterwegs war. Die Unbekannte mit schwarzen Haaren setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf die flüchtige Fahrerin der schwarzen Limousine nimmt die Unfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

4. Diebe bauten Scheinwerfer aus - Hainburg/Hainstadt

(jm) In Hainstadt waren am Wochenende in der Königsberger Straße Fahrzeugteilediebe unterwegs. Zwischen Freitagabend und Montagfrüh machten sie sich an zwei abgestellten Mercedes Sprinter zu schaffen: Die Täter bauten jeweils die Scheinwerfer aus. An einem Fahrzeug öffneten sie zudem gewaltsam die Tür zur Ladefläche und nahmen schlussendlich das Fahrassistenzsystem der Frontscheibe mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Straßenlaterne umgefahren und Hauswand beschädigt - Hainburg/Hainstadt

(fg) Nach einer Unfallflucht am Montagmorgen im Bereich der Straßen "Kirchplatz" / Friedhofstraße hat die Polizei erste Ermittlungsansätze. Demnach befuhr ein Unbekannter kurz nach 7 Uhr in einem weißen Lastkraftwagen, an dem Kennzeichen mit polnischer Länderkennung angebracht waren, die Friedhofstraße und bog in die Straße "Kirchplatz" ein. Offenbar fuhr der LKW-Lenker in einem zu engen Bogen um die Kurve, weshalb er gegen eine dortige Straßenlaterne stieß, welche daraufhin gegen eine Hauswand prallte; an der Hauswand wurde der Putz beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 6.500 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 05.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell