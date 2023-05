Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Northeim (ots)

37154 Northeim; Wallstraße 38; Dienstag, der 23. Mai 2023, 12:45 Uhr

Northeim ( Fi )

Ein 8-jähriges Kind stieg aus einem PKW des Schülerfahrdienstes auf der Wallstraße aus und lief anschließend unachtsam auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. In diesem Moment fuhr die 23-jährigen Fahrzeugführerin aus Northeim an dem PKW des Schülerfahrdienstes vorbei. Hierbei wurde das Kind von dem PKW erfasst. Das Kind erlitt leichte Verletzungen bei dem Zusammenstoß, während am Fahrzeug der Fahrzeugführerin leichter Sachschaden entstand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell