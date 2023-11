Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hoher Sachschaden bei Abbiegeunfall/Beide Fahrer leicht verletzt

Hennef (ots)

Am Samstag (18. November) kam es in Hennef zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem ein Fahrer einen Schock erlitt. Die Unfallstelle befindet sich direkt zu Ortsbeginn an der Kreuzung Frankfurter Straße/Fritz-Jacobi-Straße. Gegen 08:35 Uhr fuhr eine 82 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes-Benz die Frankfurter Straße aus Hennef kommend in Richtung Autobahn. An der Kreuzung ordnete sich die Seniorin auf der Linksabbiegerspur ein und beabsichtigte in die Fritz-Jacobi-Straße einzufahren. Dabei übersah die 82-Jährige offenbar einen ihr entgegenkommenden Porsche Boxster und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Porsche um die eigene Achse und kam an einem Fahnenmast auf einer Grünfläche neben der Kreuzung zum Stehen. Der Mast wurde dabei aus seiner Verankerung gerissen und ragte auf die Fahrbahn. Die hinzugerufene Feuerwehr entfernte den Mast. Der 47-jährige Porsche-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die 82-Jährige erlitt offenbar einen leichten Schock. Ein Rettungswagen brachte sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Unfallstelle und fertigte eine Verkehrsunfallanzeige, in der der Mercedes-Fahrerin fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall vorgeworfen wird. (Uhl)

