Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 16 Stunden Kontrollmarathon in Hennef

Hennef (ots)

Wir berichten regelmäßig über Einsatzmaßnahmen aus dem Sicherheitsprogramm der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis #RheinSiegSicher. Gestern (16. November) fand wieder eine groß angelegte Präsenz- und Kontrollaktion, diesmal im Stadtgebiet Hennef, statt. Rund drei Dutzend Polizistinnen und Polizisten in Uniform und in ziviler Kleidung waren von morgens 10 Uhr bis um 2 Uhr in der Nacht für mehr Sicherheit und Ordnung im Einsatz.

Neben den obligatorischen Verkehrskontrollen lag ein Schwerpunkt in der offenen und verdeckten Präsenz von Polizistinnen und Polizisten an überwachungsintensiven Stellen im Stadtgebiet, wie z.B. der Bahnhofsbereich.

Im Schatten der immer wieder knapp am Einsatzgebiet vorbeiziehenden Regenwolken wurden in der Einsatzzeit 75 Personen und 160 Fahrzeuge kontrolliert.

Zum Beispiel wurde ein 67-jähriger Hennefer gegen 14.00 Uhr im Parkhaus am Bahnhof kontrolliert. Der Mann hatte dort einen Motorroller abgestellt, dessen Versicherungskennzeichen zivilen Beamten verdächtig vorkam. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass das Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörte. Damit war der Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Verdacht der Urkundenfälschung erfüllt. Schwerwiegender bei der Kontrolle wogen jedoch zwei Messer, die der 67-Jährige dabeihatte. Beide Messer, ein Einhandmesser und ein Springmesser, dürfen nach dem Waffengesetz nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Sie wurden von den Beamten eingezogen. Den Hennefer erwartet zusätzlich eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

Ein 32-jähriger Autofahrer versuchte sich gegen 23.00 Uhr der Kontrolle zu entziehen, weil er getrunken hatte. Als der Eitorfer die eingerichtete Kontrollstelle am Ortseingang Hennef erblickte, bog er zügig in eine Nebenstraße ab und parkte sein Cabriolet. Er stieg aus und versuchte sich hinter seinem Fahrzeug zu verstecken. Das an der Kontrollstelle vorgehaltene Verfolgungsfahrzeug der Polizei war aber sofort hinterher und fand an dem geparkten Auto nicht nur den Fahrer, sondern hinter dem Hinterreifen auch eine halbvolle Dose Whiskey-Cola. Zum Alkohol, der Vortest ergab 0,6 Promille, kam erschwerend hinzu, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch für die Beifahrerin gab es eine Anzeige, denn es war ihr VW Cabriolet. Sie hatte zugelassen, dass sich der Eitorfer alkoholisiert und ohne Führerschein hinters Steuer gesetzt hatte.

Der Einsatzleiter der Polizei Hennef, Polizeioberkommissar Pascal Kröger, hob in seinem Einsatzbericht hervor, dass die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten im Rahmen von Bürgergesprächen ein positives Feedback der Bürgerinnen und Bürger für die Kontrollen bekommen haben. Dies ist Ansporn genug, die Einsatzmaßnahmen auch in der Zukunft fortzuführen. Der nächste Großeinsatz ist für Anfang Dezember geplant. In welcher Kommune im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg das sein wird, ist unser Geheimnis. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell