POL-SU: Einschränkungen im Dienstbetrieb der Polizeiwache Troisdorf durch Bauarbeiten vom 20.11. bis 24.11.2023

Sankt Augustin (ots) - Am Mittwochabend (15. November) brach in den Räumen der Steyler Missionare in Sankt Augustin ein Feuer aus, bei dem fünf 26 bis 35 Jahre alte Seminarteilnehmer durch Rauchgas verletzt wurden. Die Männer kamen in umliegende Krankenhäuser. Nach Abschluss der Löscharbeiten haben heute die Brandermittler der Polizei Rhein-Sieg-Kreis den Brandort ...

mehr