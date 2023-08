Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Nach Handgemenge im Mauthepark: Polizei sucht Zeugen (23.08.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 19.30 Uhr im Schwenninger "Mauthepark" zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen (wir berichteten). Jetzt sucht die Polizei Zeugen, welche die Entstehung des Streits und die folgende Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 in Verbindung zu setzen.

