POL-KN: (VS-Schwenningen) Lastwagen fährt sich fest (24.08.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

In eine ausweglose Situation gebracht hat sich ein Sattelzugfahrer am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Straße "Brandenburger Ring". Ein 36-jähriger Holländer wollte mit einem 40-Tonner Sattelzug rückwärts aus einer Querstraße bei der Deutenbergschule auf den Brandenburger Ring auffahren, unterschätzte dabei jedoch die Steigung der Querstraße. Der Aufliegers seines Volvo setzte auf einem Gehweg zwischen den Straßen auf, so dass der Sattelzug festhing und weder vor- noch zurück rangieren konnte. Für die Bergung des havarierten Sattelzugs forderte die Halterfirma ein spezielles Bergungsfahrzeug an. Nach knapp drei Stunden konnte die Polizei den teilweise blockierten Brandenburger Ring wieder vollständig für den Verkehr freigeben. Sachschaden war nicht entstanden.

