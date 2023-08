Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer prallt gegen Mittelleitplanke

Drei Personen verletzt (24.08.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Drei Leichtverletzte und ein schwer beschädigter VW Up! sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr auf der Autobahn 864, zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Donaueschingen. Ein 22-Jähriger fuhr mit dem VW in Richtung Donaueschingen und kam während eines heftigen Unwetters nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen die Mittelleitplanke, wobei sich der Fahrer und zwei 23-jährige Mitfahrer leichte Verletzungen zuzogen. Alle Personen kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus, konnten dies aber am gleichen Abend wieder verlassen. Am Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

