Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher in Niederkassel unterwegs

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (16. November) kam es in Niederkassel zu zwei Einbrüchen. In der Merowingerstraße im Ortsteil Rheidt hatte eine dreiköpfige Familie ihr Einfamilienhaus in der Zeit von 15:50 Uhr bis 18:30 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr bemerkte die Mutter beim Betreten des Hauses sogleich einen fremden Geruch, der sie aufmerksam werden ließ. Als sie dann noch ein geöffnetes Fenster im Wohnzimmer entdeckte, brachte eine Nachschau im Obergeschoss traurige Gewissheit: Es war zum Einbruch gekommen. Ein oder mehrere Unbekannte öffneten auf bislang unbekannte Weise ein Fenster im Wohnzimmer und durchsuchten zumindest Räume im Obergeschoss. Was genau gestohlen wurde, konnte die Familie zunächst nicht sagen. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen eine Anzeige auf, während die Experten von der Spurensicherung ihre Arbeit machten. Eine Nachbarin gab an, dass sie gegen 16:30 Uhr von ihrem Garten aus Geräusche von nebenan wahrgenommen habe. Da sie jedoch davon ausgegangen sei, dass jemand bei ihren Nachbarn Hausarbeiten verrichte, habe sie sich nichts weiter dabei gedacht. Ob die gehörten Geräusche von den Tätern stammten und ob es einen Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch im Ortsteil Ranzel gibt, ist Bestandteil der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Bei dem Einbruch in Ranzel konnte ein Fußgänger gegen 19:30 Uhr einen Tatverdächtigen in einer Erdgeschosswohnung beobachten. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Fasanenstraße. Die Fenster der Wohnung grenzen an einen Fußweg der Anne-Frank-Straße. Der Zeuge alarmierte umgehend per Mobiltelefon die Polizei. Als der Einbrecher ihn jedoch entdeckte, flüchtete er zu Fuß. Der aufmerksame Anwohner nahm zwar die Verfolgung auf, verlor jedoch in Höhe einer Grünfläche an der Anne-Frank-Straße Ecke Von-Galen-Straße den Sichtkontakt. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Verdächtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 Jahre alt, mit dunklem Teint, bekleidet mit roter Daunenjacke und schwarzer Baseball-Kappe. An der Wohnung stellten die Polizeibeamten fest, dass der Tatverdächtige ein Wohnzimmerfenster aufgehebelt hatte, um in die Wohnung zu gelangen. Ob er hier etwas gestohlen hatte, konnte der hinzugerufene Bewohner zunächst nicht sagen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Die nächsten kostenlosen Termine finden am 28.11.2023, 19.12.2023 und 23.01.2024 statt. Anmeldungen werden unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell