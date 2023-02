Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin fährt Kind an und flüchtet

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 9-jähriger Junge wurde am 24. Februar, gegen 18.55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Zur Unfallzeit befand er sich als Fußgänger auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Werler Straße. Als er sich in Richtung des Eingangs des Restaurants bewegte, traf ihn ein Fahrrad an der linken Körperseite. Der Junge stürzte und verletzte sich am Kopf. Die Radfahrerin, eine 31-jährige Frau aus Hamm, sprach im Anschluss mit dem Jungen und dessen dazu geeilter Mutter. Dabei erkundigte sie sich nach dessen Wohlergehen und ob er Hilfe benötige. Danach entfernte sie sich noch vor Eintreffen der Polizei zunächst in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit. Gegen 19.45 Uhr erschien die Radfahrerin persönlich auf der Polizeiwache Mitte und konnte zum Sachverhalt befragt werden. Der verletzte Junge wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus transportiert. Ergänzende Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lh)

