Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geldautomat in Lebensmittelmarkt gesprengt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte Täter haben am späten Freitagabend, 24. Februar, einen Geldautomaten in einem Lebensmittelmarkt an der Römerstraße gesprengt.

Mehrere Zeugen, die sich in der Nähe und auf dem Parkplatz des angrenzenden Gewerbehofes aufgehalten haben, wurden um 23.10 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt und alarmierten die Polizei.

Die Zeugen sahen drei dunkel gekleidete und maskierte Männer, die nach der Tat in einen grauen Fiat 500 stiegen. Anschließend flüchteten die Täter mit hoher Geschwindigkeit über die Römerstraße in Richtung Norden. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um das höher motorisierte Modell Abarth handeln. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute gemacht haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei den sofort eingeleiteten, intensiven Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Der Eingangsbereich des Geschäftes wurde durch die Detonation stark beschädigt, ist aber nach derzeitigem Stand nicht einsturzgefährdet. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Filiale öffnet am heutigen Samstag und kann durch einen Seiteneingang betreten werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird sie von Spezialisten der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle der Dortmunder Polizei unterstützt.

Hinweise zu der Tat und den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder über hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei bittet Zeugen, die über Fotos oder Videos von der Tat bzw. den Tatverdächtigen verfügen, diese online im Hinweisportal der Polizei NRW unter https://nrw.hinweisportal.de hochzuladen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell