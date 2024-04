Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, B 523, Lkr. Tuttlingen) Fahrer eines Fiat Ducatos kommt nach links und streift entgegenkommenden Lastwagen - Polizei bittet um Hinweise und sucht den Lastwagenfahrer

Talheim, B 523, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Streifvorgang zwischen einem in Richtung Tuttlingen fahrenden Fiat Ducato und einem in Richtung Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) fahrenden Lastwagen ist es am Freitagmorgen, gegen 07.20 Uhr, auf der Bundesstraße 523 auf Höhe Talheim gekommen. Eine ebenfalls in Richtung Tuttlingen fahrende Autofahrerin beobachtete den vor sich befindlichen Fiat Ducato, als dieser nach links über die Mittellinie kam und einen entgegenkommenden Lastwagen streifte. Da weder der Fahrer des Ducatos noch der Fahrer des Lastwagens nach dem Streifvorgang anhielten, verständigte die Frau die Polizei. Eine Streife konnte den 46-jährigen Fahrer des Fiat Ducatos schließlich in Tuttlingen anhalten und kontrollieren. Am linken Außenspiegel des Kleintransporters stellten die Beamten eine entsprechende Beschädigung fest. Weder die Anruferin, noch der Ducato-Fahrer konnten Angaben zu dem beteiligten Lastwagen machen, der sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat. Nun sucht die Polizei Tuttlingen Unfallzeugen und den Fahrer des beteiligten Lastwagens. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

